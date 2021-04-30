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13:22   30 Апреля 2021
Общество

Мэрия Якутска сообщила о рейдах по нелегальным шашлычникам

Мэрия Якутска сообщила о рейдах по нелегальным шашлычникам

Рейды по выявлению жителей, которые нарушают требования пожарной безопасности в лесах, начнут проводить в столице республики и ее пригородах с 1 мая.

Главный специалист управления ГО и ЧС мэрии Якутска Заур Бабаев сообщил, что проверки запланированы в местах массового отдыха и охотничьих угодьях. Для этой цели создали две группы.

"Одна группа будет проверять Покровский тракт, Табагинский мыс и район Птицефабрики. Вторая группа проверит Намский тракт , Маганский тракт от 7 км до Магана, Намцырский и Кангаласский мыс", — отметил представитель мэрии.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности физическим лицам назначают штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц он составляет до 200 тыс. рублей.

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