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13:20   30 Апреля 2021
Происшествия

Суд в Новосибирске оштрафовал депутата Пинус за несогласованный митинг

Суд в Новосибирске оштрафовал депутата Пинус за несогласованный митинг

Советский районный суд вынес решение по делу депутата Горсовета Натальи Пинус об административном правонарушении.

Пинус признали виновной в нарушении порядка проведения митинга без согласования с властями. Депутат обязана выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, рассказала Наталья на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о том, что Пинус и еще несколько человек стали фигурантами административного дела, все они участвовали в проведении одиночных пикетов на улице Демакова. Местные жители выступали против продажи без торгов асфальтовых площадок на пересечении улиц Арбузова и Российской. Митингующие уверены, что участок необходимо присоединить к будущему парку, облагородить который получится за счет средств с продажи.

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