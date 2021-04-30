Суд в Новосибирске оштрафовал депутата Пинус за несогласованный митинг

Советский районный суд вынес решение по делу депутата Горсовета Натальи Пинус об административном правонарушении.

Советский районный суд вынес решение по делу депутата Горсовета Натальи Пинус об административном правонарушении.

Пинус признали виновной в нарушении порядка проведения митинга без согласования с властями. Депутат обязана выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, рассказала Наталья на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о том, что Пинус и еще несколько человек стали фигурантами административного дела, все они участвовали в проведении одиночных пикетов на улице Демакова. Местные жители выступали против продажи без торгов асфальтовых площадок на пересечении улиц Арбузова и Российской. Митингующие уверены, что участок необходимо присоединить к будущему парку, облагородить который получится за счет средств с продажи.