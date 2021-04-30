Пользователи Сети назвали статью украинского блогера антироссийской водой

Слова блогера из Киева о том, что "Украина сдерживает русское нашествие на Европу" рассмешили пользователей сети Интернет. Они назвали его текст бессмысленной антироссийской водой.

Слова блогера из Киева о том, что "Украина сдерживает русское нашествие на Европу" рассмешили пользователей сети Интернет. Они назвали его текст бессмысленной антироссийской водой.

Мнение блогера о вступлении Украины в НАТО вызвало у российских пользователей неоднозначную реакцию. Читатели считают, что автор занял позицию "украинцам все все должны". На слова о том, что "страна давно заслужила вступление в международную организацию, ведь она более семи лет сдерживает русское нашествие на Европу", россияне ответили, что становление Украины членом НАТО бесполезно, и ее там не ждет ничего хорошего.

"Вся Украина туда явно не пролезет, придется избавиться от десятка областей", — написал пользователь под ником Olly.

"Украина — это корыто с навозом. Это кирпич на шею любому, кто захочет с ней дружить», — поделился мнением Gennady1.

Пользователи заявили, что публикация лишена всякого смысла. Ее содержание, по их мнению, — "антироссийская вода".

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что в НАТО не принимают страны, которые не контролируют свои границы и не обладают полным суверенитетом.