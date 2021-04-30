Решений о сокращении январских выходных ради майских в РФ пока не принималось

Власти России пока не принимали решений о сокращении новогодних каникул для продления майских выходных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти России пока не принимали решений о сокращении новогодних каникул для продления майских выходных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Непрерывные выходные в мае 2021 года объявлены для недопущения распространения в стране коронавирусной инфекции, напомнил Песков во время общения с журналистами. Он также добавил, что решение было принято по рекомендациям специалистов-эпидемиологов.

"Поэтому вряд ли это, эти дни, которые объявлены, подлежат какой-то дальнейшей компенсации... Никаких решений на этот счет не принималось", — сказал Песков.

Инициативу сделать майские выходные полностью нерабочие выдвинула глава Роспотребнадзора. Предложение одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин. Таким образом жители страны отдохнут в период с 1 по 10 мая.