«Только трижды обращался к мечу»: как скульптор Вучетич высек в камне победу над нацизмом

Как и положено гению, Евгений Вучетич запечатлел в скульптуре трагический и героический период мировой истории.

Берлин, 2021 год. В Трептов-парке, на постаменте из трофейного гранита, из которого Гитлер рассчитывал сделать памятник в честь победы над Советским Союзом, неизменно возвышается другой монумент. Вот зеленый курган, демонстрирующий колоссальные человеческие жертвы, а на его вершине — фигура советского воина. Мечом воин разбивает нацистскую свастику и попирает ногой ее обломки. В левой руке держит прижимающуюся к нему девочку.

Главная часть мемориала скрыта от глаз: это захороненные здесь 7200 красноармейцев — тех самых, что дошли до Берлина и обрели в нем вечный покой. Нам известны имена только 2770 из них.

Взятие Берлина

Немецкие войска сделали из Берлина город-крепость. Оборонительные сооружения на подступах к столице Германии, да и в самом городе, начали возводить еще с февраля 1945 года, когда итог развязанной Гитлером войны уже был предсказуем. Оборону города разбили на 8 секторов и «цитадель» — так именовался район правительственных кварталов. Впрочем, от авиации союзников баррикады не спасли.

Станции и тоннели берлинского метро были тщательно подготовлены к упорной обороне. В журнале боевых действий сказано, что не залитые водой тоннели освещались прожекторами и простреливались пулеметным огнем. Немецкие военные использовали их как огневые точки, пути маневра, склады и убежища для раненых.

Несмотря на ожесточенную оборону нацистов, за девять дней решительных наступательных боев советские войска все-таки взяли Берлин. С колоссальными потерями: за один месяц (апрель 1945 года) почти непрерывных сражений погибло 17,5 тысяч бойцов и командиров, свидетельствует ведомость потерь в личном составе 5-й ударной армии.

Казалось бы, в точности события 76-летней давности остались лишь в архивных документах и на редких фотографиях. Но под задумчивым взглядом оживает и камень.

Военный художник

Автором величественной и до слез символичной берлинской скульптуры воина-освободителя стал герой социалистического труда и народный художник СССР Евгений Вучетич. Войну он видел на передовой: осенью 1941 года добровольцем вступил в ряды народного ополчения Москвы, командовал взводом 5-й стрелковой дивизии народного ополчения имени М.В. Фрунзе. Затем — 2-я ударная армия, болезнь, перевод в резерв старшего политсостава Главного политуправления Красной Армии и Студия военных художников имени М.Б. Грекова.

С героическим упорством после тяжелой контузии и демобилизации Вучетич возвращался на фронт в составе Студии военных художников. Они делали документальные зарисовки, скульптурные портреты и этюды — настоящая «летопись» военного времени. Образы героев-современников стали ключевыми в творчестве скульптора: за всю жизнь он создал более сорока портретов советских военных. Даже за памятником воину-освободителю в Трептов-парке стоит жизненная история простого человека — солдата Николая Масалова, спасшего в апреле 1945 года маленькую немецкую девочку из-под огня.

Или взять подвиг генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, командующего 33-й армией и погибшего весной 1942 года в боях за освобождение Вязьмы. Эта история вдохновила Вучетича и легла в основу композиции памятника, установленного в 1946 году в разрушенном фашистами городе Смоленской области. Отрезанные от советских войск бойцы под началом Ефремова три месяца сражались с врагом, чьи силы существенно превосходили. Тяжело раненный Ефремов продолжал командовать, отчаянно боролись немногие оставшиеся в живых солдаты — буквально до последнего патрона. Вот почему постамент памятника похож на неприступный бастион, а солдаты стоят спина к спине вокруг своего командира.

«Военный художник» — пожалуй, точное определение творческого пути Вучетича, но не единственное. Под началом скульптора создавались не просто советские, а общемировые шедевры: сталинградская (ныне волгоградская) «Родина-мать» сделала его знаменитым в том числе за рубежом, а монумент в Трептов-парке и аллегорическая скульптура «Перекуем мечи на орала», установленная в США, только подтвердили этот статус.

В случае с «Перекуем мечи на орала» Вучетич скорее был «художником мира»: скульптура мускулистого пахаря, молотом перековывающего оружие в мирный плуг, стала подарком от СССР правительству США в знак дружбы в 1957 году. Просматривается не только дружеский жест, но и будто бы хитрость советских дипломатов: когда бы еще неизменный советский символ — пролетарий с молотом — был установлен в Нью-Йорке прямо перед зданием ООН? Призыв к миру, несмотря на не лучшие отношения между Россией и США в 2021 году, и ныне там. Вечное напоминание, что война не должна повториться.

