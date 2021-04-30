Власти Израиля объявили национальный траур после трагедии на горе Мерон

Руководство Израиля объявило об общенациональном трауре. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Руководство Израиля объявило об общенациональном трауре. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израильский народ скорбит по людям, погибшим во время праздника Лаг ба-Омер, который проходил на горе Мерон. В какой-то момент во время религиозного мероприятия обрушилась одна из трибун. Испуганные люди бросились к выходу, создав смертельную давку. Жертвами инцидента стали 44 человека, травмы получили более 100.

Власти страны назвали произошедшее ужасной катастрофой. Траур объявлен 2 мая.