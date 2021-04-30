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13:02   30 Апреля 2021
Политика

Власти Израиля объявили национальный траур после трагедии на горе Мерон

Власти Израиля объявили национальный траур после трагедии на горе Мерон

Руководство Израиля объявило об общенациональном трауре. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израильский народ скорбит по людям, погибшим во время праздника Лаг ба-Омер, который проходил на горе Мерон. В какой-то момент во время религиозного мероприятия обрушилась одна из трибун. Испуганные люди бросились к выходу, создав смертельную давку. Жертвами инцидента стали 44 человека, травмы получили более 100.

Власти страны назвали произошедшее ужасной катастрофой. Траур объявлен 2 мая.

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#израиль #траур #нетаньяху #давка

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