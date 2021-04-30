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12:57   30 Апреля 2021
Происшествия

Рецидивист из Петербурга задержан по делу об изнасиловании четырехлетних дочерей

Рецидивист из Петербурга задержан по делу об изнасиловании четырехлетних дочерей

Ранее судимый петербуржец стал фигурантом дела об изнасиловании. В течение года он совершал незаконные действия в отношении дочерей.

Полиция задержала петербуржца, который с мая 2020 года по апрель 2021 года регулярно насиловал своих четырехлетних дочерей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мужчина был помещен в изолятор, а девочки находятся в городской больнице.

Подозреваемый не имел официального места работы и ранее был судим по статьям о краже и наркотиках. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.

Ранее ФАН писал о сельском чиновнике, который получил срок за изнасилование школьницы в спортзале.

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#арест #петербург #полиция #изнасилование

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