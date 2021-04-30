Рецидивист из Петербурга задержан по делу об изнасиловании четырехлетних дочерей

Ранее судимый петербуржец стал фигурантом дела об изнасиловании. В течение года он совершал незаконные действия в отношении дочерей.

Ранее судимый петербуржец стал фигурантом дела об изнасиловании. В течение года он совершал незаконные действия в отношении дочерей.

Полиция задержала петербуржца, который с мая 2020 года по апрель 2021 года регулярно насиловал своих четырехлетних дочерей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мужчина был помещен в изолятор, а девочки находятся в городской больнице.

Подозреваемый не имел официального места работы и ранее был судим по статьям о краже и наркотиках. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.

Ранее ФАН писал о сельском чиновнике, который получил срок за изнасилование школьницы в спортзале.