Вдова Кирка Дугласа скончалась на 103-м году жизни

Продюсер и филантроп Энн Байденс ушла из жизни в 102 года. О смерти женщины сообщил ее пасынок, известный актер Майкл Дуглас.

Продюсер и филантроп Энн Байденс ушла из жизни в 102 года. О смерти женщины сообщил ее пасынок, известный актер Майкл Дуглас.

Вдова легендарного актера Кирка Дугласа родилась в Германии в апреле 1919 года. Она познакомилась со своим мужем на съемках фильма в Париже. В браке они прожили 65 лет.

У них было двое общих детей: Питер и Эрик. Также Энн Байденс заменила мать двум детям от первого брака: Майклу и Джоэлю. Майкл Дуглас в своем сообщении о смерти мачехи отметил, что у них сложились теплые отношения, которые они поддерживали и после смерти отца.