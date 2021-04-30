Губернатор Брянской области заявил, что развитие региона обгоняет Германию

Брянская область обгоняет некоторые страны Европы, в частности, Германию, в сфере развития аграрного комплекса. Так считает Губернатор Александр Богомаз.

Брянская область обгоняет некоторые страны Европы, в частности, Германию, в сфере развития аграрного комплекса. Так считает Губернатор Александр Богомаз.

В ходе расширенного заседания ученого совета Брянского государственного аграрного университета глава области рассказал, что в прошлом, во время заграничных поездок он смотрел на зарубежную сельскохозяйственную технику как на "космические корабли". Богомаз продолжил и заявил, что теперь регион в плане технического оснащения не только не отстает, но и во многом обгоняет соседей.

Губернатор отметил, что за границей выше стоимость энергоносителей, минеральных удобрений и аренды земли. По словам Богомаза, у Брянской области есть преимущества: благоприятный для сельского хозяйства климат, минимальная фитосанитарная нагрузка, доступные удобрения и лучшая влагообеспеченность.