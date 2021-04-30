Замешанному в "стадионном" деле экс-вице-губернатору Петербурга грозит 16 лет "строгача"

Такое наказание запросил для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна государственный обвинитель.

Такое наказание запросил для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна государственный обвинитель.

Заседание по делу о мошенничестве во время строительства стадиона на Крестовском острове состоялось в Куйбышевском районном суде. Обвинитель попросил для Оганесяна наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Вместе с бывшим вице-губернатором по делу проходят еще восемь человек. В зависимости от степени участия их обвиняют в крупном мошенничестве, получении взяток, посредничестве во взяточничестве.

Как утверждает следствие, в 2013 году Марат Оганесян, курировавший возведение стадиона, вместе с подельниками похитили денежные средства, предназначенные для строительства арены. Общая сумма ущерба достигает 50 млн рублей. Оганесян впоследствии признал свою вину.