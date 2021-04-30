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12:42   30 Апреля 2021
Происшествия

Экс-депутат из Омска проиграл суду спор о возвращении своего мандата

Экс-депутат из Омска проиграл суду спор о возвращении своего мандата

Куйбышевский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата горсовета Юрия Федотова и оставил ее без удовлетворения.

Суд оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий Федотова, сообщили в пресс-службе инстанции. В феврале этого года члены антикоррупционной комиссии порекомендовали горсовету лишить политика мандата. Эксперты усмотрели в действиях Федотова нарушения "требований законодательства о противодействии коррупции".

Большинство депутатов тогда проголосовали за исключение политика из городского совета. Несмотря на решение коллег, экс-депутат не намерен уходить из политики. Стало известно о его намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы и Заксобрания.

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