Экс-депутат из Омска проиграл суду спор о возвращении своего мандата

Куйбышевский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата горсовета Юрия Федотова и оставил ее без удовлетворения.

Куйбышевский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего депутата горсовета Юрия Федотова и оставил ее без удовлетворения.

Суд оставил в силе решение о досрочном прекращении полномочий Федотова, сообщили в пресс-службе инстанции. В феврале этого года члены антикоррупционной комиссии порекомендовали горсовету лишить политика мандата. Эксперты усмотрели в действиях Федотова нарушения "требований законодательства о противодействии коррупции".

Большинство депутатов тогда проголосовали за исключение политика из городского совета. Несмотря на решение коллег, экс-депутат не намерен уходить из политики. Стало известно о его намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы и Заксобрания.