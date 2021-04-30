12:27 30 Апреля 2021Спорт
Сборные Латвии и Германии не сыграют в плей-офф ЮЧМ-2021
Хоккеисты юниорских сборных Латвии и Германии потеряли шансы на выход в четвертьфинал мирового первенства.
Хоккеисты юниорских сборных Латвии и Германии потеряли шансы на выход в четвертьфинал мирового первенства.
Сборные, которые выступят в плей-офф продолжающегося в США хоккейного чемпионата мира среди юниоров, определились в ночь с 29 на 30 апреля. После группового этапа турнир покинут команды Латвии и Германии, потерпевшие по три поражения.
В 1/4 финала сыграют сборные Канады, США, России, Белоруссии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Финляндии. Пары плей-офф определятся после завершения группового раунда. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров завершится 7 мая.