Губернатор Приморья предложил ввести сбор с отдыхающих за рубежом россиян

Предложение ввести для отдыхающих за рубежом россиян специальный "выездной сбор" озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Предложение ввести для отдыхающих за рубежом россиян специальный "выездной сбор" озвучил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Россияне каждый год вывозят в другие страны 36 миллиардов долларов, что негативно сказывается на экономике. Предполагается, что деньги, полученные от "выездного сбора", власти направят на развитие внутреннего российского туризма, пояснил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил он РБК.

Ранее Кожемяко уже предлагал ввести "выездной сбор" и направить полученные деньги на развитие внутреннего туризма. Сейчас его предложение включили в список мер, рекомендованных к рассмотрению правительством.