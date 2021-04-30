Москва вошла в топ регионов по раздельному сбору мусора

Специалисты Российского экологического оператора составили топ регионов РФ, в которых успешно внедрили технологию раздельного сбора мусора.

Специалисты Российского экологического оператора составили топ регионов РФ, в которых успешно внедрили технологию раздельного сбора мусора.

Первое место в рейтинге заняла Москва, на втором и третьем месте оказались Московская область и Республика Коми. В российской столице успешно организован двухконтейнерный сбор отходов, рассказал официальный представитель РЭО Дмитрий Бойко телеканаалу "360".

В топ регионов, которые также успешно внедрили технологию раздельного сбора отходов, вошла Псковская и Ярославская области. За ними следует Камчатка, Свердловская область, Удмуртия, Астрахань, Ставрополь и Новгород. Замыкают список регионов Мордовия, Орловская область, Липецкая и Карачаево-Черкесия.

По данным ведомства, в Коми, Псковской области и на Камчатке мусорные отходы накапливают по специальным фракциям. При этом в других регионах их просто делят на две группы — сухие и смешанные, сообщают РИА Новости.