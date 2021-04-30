Суд арестовал владельца ИД "Умма" по делу о финансировании терроризма

Силовики задержали основателя крупнейшего в России мусульманского издательства. По данным следствия, мужчина передал террористам 34 млн рублей.

Силовики задержали основателя крупнейшего в России мусульманского издательства. По данным следствия, мужчина передал террористам 34 млн рублей.

Правоохранители считают, что Эжаев ведет незаконную деятельность с 2012 года. Он проводил тайные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Всего он перевел более 34 млн рублей лицам, объявленным в розыск. По данным ФСБ, крупнейшее в России мусульманское издательство "Умма" пропагандирует запрещенные в РФ идеи экстремистского характера. Силовики провели обыски, в ходе которых изъяли банковские карты, запрещенную литературу, различную атрибутику экстремистского характера.