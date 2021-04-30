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12:14   30 Апреля 2021
Происшествия

Самолет рейса Москва — Брюссель возвращается в Шереметьево из-за неисправности

Самолет рейса Москва — Брюссель возвращается в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский Boeing вынужден вернуться в московский аэропорт Шереметьево. При взлете у него была обнаружена неисправность датчика механических предкрылков.

Диспетчерская служба столичного аэропорта сообщает, что сейчас самолет вырабатывает топливо в небе и в скором времени совершит посадку. Аварийное приземление проходит согласно протоколу действий в ЧС.

Капитан корабля передал, что механические предкрылки самолета неисправны, после чего принял решение вернуться в пункт взлета. Количество пассажиров на борту устанавливается.

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#самолет #боинг #аварийная посадка

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