Самолет рейса Москва — Брюссель возвращается в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский Boeing вынужден вернуться в московский аэропорт Шереметьево. При взлете у него была обнаружена неисправность датчика механических предкрылков.

Пассажирский Boeing вынужден вернуться в московский аэропорт Шереметьево. При взлете у него была обнаружена неисправность датчика механических предкрылков.

Диспетчерская служба столичного аэропорта сообщает, что сейчас самолет вырабатывает топливо в небе и в скором времени совершит посадку. Аварийное приземление проходит согласно протоколу действий в ЧС.

Капитан корабля передал, что механические предкрылки самолета неисправны, после чего принял решение вернуться в пункт взлета. Количество пассажиров на борту устанавливается.