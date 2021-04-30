Россия за день. Главное: Брянск против ФРГ, дебош КПРФ в Саратове и рамки для гостей Уфы

В чем Брянская область опережает Германию? Для чего коммунистам в Саратове палки и мегафон на собрании? И какие ограничения установили в Уфе для гостей города?

Республика Коми. В Коми с середины мая вступит в силу закон, который позволит штрафовать водителей, громко слушающих музыку в машине после 22:00. Нарушение порядка грозит потерей от 3 до 4 тысяч рублей, при повторении проступка в течение года сумма вырастет до 5 тысяч.

Приморский край. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести «выездной сбор» для тех, кто отправляется отдыхать за границу. По словам главы региона, вырученные средства можно направить на развитие внутреннего туризма России.

Омская область. Суд отклонил требование бывшего народного избранника омского горсовета Юрия Федотова о признании незаконным его отстранение от должности депутата. Решение о лишении его мандата было принято из-за претензий к работе чиновника со стороны коллег из антикоррупционного комитета.

Экс-депутат курской облдумы Александр Четвериков намерен баллотироваться на пост губернатора Омской области в 2023 году. Чиновник планирует написать президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру.

Брянская область. Брянская область опережает Германию в техническом оснащении сельскохозяйственной отрасли. Такое заявление прозвучало из уст губернатора Брянской области Александра Богомаза на заседании в местном аграрном университете.

Саратовская область. Депутаты от КПРФ из Саратова Александр Анидалов и Николай Бондаренко попытались пронести на заседание облдумы, где губернатор озвучивал отчет о работе в 2020 году, палки и мегафон. После небольшой потасовки на входе с охраной реквизит у коммунистов отняли и все же пустили на собрание.

Председатель Саратовской облдумы Александр Романов поручил дать оценку нарушению регламента заседания парламента фракцией КПРФ. В ходе отчета губернатора коммунисты растянули на трибунах плакат со словом «неуд», барабанили по столу и обвиняли главу региона в некомпетентности.

Санкт-Петербург. Сторона обвинения попросила отправить на 16 лет в колонию бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, а также назначить ему штраф в размере 60 млн рублей. Политику инкриминируют хищение крупной суммы денег при строительстве стадиона на Крестовском острове.

Республика Саха. Власти Якутии предупредили земляков о том, что в майские праздники будут строго следить за нелегальными шашлычниками. Они напомнили, что в окрестностях Якутска есть только четыре разрешенные зоны для жарки мяса, в остальных будут проводиться рейды.

Новосибирская область. Депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус оштрафовали на 10 тысяч рублей за несанкционированный одиночный пикет 7 марта. Тогда она, а после еще ряд жителей, выступили против застройки сквера на Демакова. Сейчас Пинус обдумывает, «есть ли смысл» подавать апелляцию.

Свердловская область. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, за что правительство требует с госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле 1,4 млрд рублей. По его словам, в 2013 году регион выделил эту сумму для завершения строительства с последующим обменом на акции, но ценных бумаг до сих пор не получил.

Самарская область. Депутаты облдумы в Самаре единогласно одобрили законопроект, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей. Документ направлен в Госдуму. Если его примут, штраф за вождение в пьяном виде возрастет с 30 до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав и административного ареста увеличится в два раза.

Республика Башкортостан. Власти Уфы установили рамки расходования бюджетных средств на приемы официальных делегаций. Таковых, согласно документу, должно быть не более 30 в год. В статье расходов могут числиться только: номера в отеле, питание, транспорт, культурная программа, цветы и подарки гостям.

Ростовская область. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что причиной внезапных проверок силовиков на аксайских рынках стали изменения в законодательстве и земельном кодексе. При этом глава региона признал, что добросовестных предпринимателей следовало об этом предупредить.

Иркутская область. Иркутский детский хирург Юрий Козлов подал документы на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. Он заявил, что считает себя человеком «команды губернатора» и помог улучшить качество системы здравоохранения в регионе.