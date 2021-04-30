Пожар в доме тверского волонтера унес жизни шести спасенных животных

Трагедия произошла в поселке Крупской под Тверью. Там загорелся частный дом зоозащитницы, где она проживала с семьей и спасенными животными. Семь питомцев погибли.

Трагедия произошла в поселке Крупской под Тверью. Там загорелся частный дом зоозащитницы, где она проживала с семьей и спасенными животными. Семь питомцев погибли.

Пожар произошел на улице Загородной, сообщили в ГУ МЧС по Тверской области. Частный дом сгорел за считанные минуты. Люди выскакивали на улицу, не успев забрать теплые вещи и документы.

В доме проживала семья активистки и волонтера, там же с ними жили и спасенные животные. Огонь унес жизни шести кошек и собаки, которых ранее забрала на передержку зоозащитница. Два пса, которые жили на улице, спасены. За жизнь щенка по кличке Лисенок борются ветеринары.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправная проводка. На месте происшествия работают эксперты. Местные власти обещают оказать погорельцам необходимую помощь.