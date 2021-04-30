Штраф за громкую музыку из автомобилей введен на территории Республики Коми

Автомобилистов из Коми, которые громко слушают музыку в личных транспортных средствах в ночное время, в выходные и праздники, начнут штрафовать.

Автомобилистов из Коми, которые громко слушают музыку в личных транспортных средствах в ночное время, в выходные и праздники, начнут штрафовать.

Изменения в республиканский закон о тишине 29 апреля внес Госсовет. Согласно новым правилам, с 22:00 до 07:00 в будни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники нельзя использовать звуковоспроизводящие устройства, установленные в машинах. Поправки начнут действовать в середине мая 2021 года. Штраф за нарушение порядка для физических лиц составит от 3 до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года размер санкции может вырасти до 5 тыс. рублей.

Интересный способ борьбы с шумом на улице изобрели в Японии. Там создали карту мест с "мешающими спокойно жить" детьми и соседями. Она включает в себя почти шесть тыс. позиций. Карта должна была помочь избежать шумных районов, но многие жители страны сочли ее неуместной, передает 360tv.ru.