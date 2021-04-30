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12:04   30 Апреля 2021
Общество

Штраф за громкую музыку из автомобилей введен на территории Республики Коми

Штраф за громкую музыку из автомобилей введен на территории Республики Коми

Автомобилистов из Коми, которые громко слушают музыку в личных транспортных средствах в ночное время, в выходные и праздники, начнут штрафовать.

Изменения в республиканский закон о тишине 29 апреля внес Госсовет. Согласно новым правилам, с 22:00 до 07:00 в будни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздники нельзя использовать звуковоспроизводящие устройства, установленные в машинах. Поправки начнут действовать в середине мая 2021 года. Штраф за нарушение порядка для физических лиц составит от 3 до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года размер санкции может вырасти до 5 тыс. рублей.

Интересный способ борьбы с шумом на улице изобрели в Японии. Там создали карту мест с "мешающими спокойно жить" детьми и соседями. Она включает в себя почти шесть тыс. позиций. Карта должна была помочь избежать шумных районов, но многие жители страны сочли ее неуместной, передает 360tv.ru.

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#штраф #коми #автомобиль #музыка

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