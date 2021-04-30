«Абсолютно неприемлемо»: В РСТ сочли недостойной идею Кожемяко обложить налогом туристов

Губернатор Приморского края предложил брать деньги с тех, кто собирается путешествовать по другим странам.

В России стартовала национальная программа «Туризм и индустрия гостеприимства». Как следует из названия, направлена она на развитие туристической отрасли, в которую до 2030 года правительство готово вложить 530 миллиардов рублей. Дополнительно планируют привлечь еще два триллиона внебюджетных инвестиций.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, присутствовавший на презентации национального проекта, посчитал такие финансовые вливания недостаточными. Глава региона предложил облагать налогом всех туристов, которые решили отправиться на отдых за границу. Ежегодно россияне, посетовал Кожемяко, вывозят из страны порядка 36 миллиардов долларов, а ведь часть этих денег можно направить на развитие внутреннего туризма.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заверил губернатор.

Председатель сочинского Городского Собрания в 2000-х года, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Политике Сегодня», что впервые Олег Кожемяко выступил с подобной инициативой еще полторы недели назад, на заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту (которую глава Приморья и возглавляет). Большая часть собравшихся поддержала идею «выездных сборов» и включила ее в перечень мер, рекомендованных к рассмотрению российским правительством.

Барзыкин, впрочем, рекомендовать инициативу Кожемяко к рассмотрению не стал. Собеседник «ПС» также входит в состав Госсовета по туризму, и, по собственному признанию, не одобряет введение дополнительного налога для соотечественников.

«Российский союз туриндустрии это предложение категорически не поддерживает, потому что у нас потребитель и так практически не имеет лишних средств на отдых. Для внутреннего туризма уже приняты некоторые меры стимуляции, кешбэк, теперь еще и принята национальная программа. А взимать сбор за выезд, за право перемещения, в России абсолютно неприемлемо. Да, у нас дефицит платежного баланса, мы много вывозим и мало тратим внутри страны. Но что же теперь, запретить выезд из страны? Тогда вообще все будут отдыхать только в России», — рассуждает вице-президент союза туриндустрии.

По словам Юрия Барзыкина, в некоторых странах (Япония, Танзания) «выездной сбор» благополучно существует, но в России такая практика не приживется. Куда проще популяризировать внутренний туризм не административными мерами, а развитием инфраструктуры. Пока к принятию гостей полностью готовы только Черноморское побережье и несколько городов-миллионников.

«Нужно создать такие условия везде, регулировать экономические и социальные меры, а не административные. Такого рода запреты и поборы, иначе их не назовешь, потребителями не поддерживаются. <…> В конце концов, наша авиация зарабатывает на международных авиаперевозках. Если ввести налог, их заработок существенно сократится», — добавил эксперт.

Кроме того, напомнил Барзыкин, сейчас в стране идет эксперимент с внутренним туристическим сбором в трех регионах. С гостей Алтайского края местные власти берут 30 рулей в сутки, в Краснодарском крае — 10 рублей в сутки, а в Ставропольском крае курортный сбор составляет 50 рублей в сутки. Крым тоже должен был принять участие в пилотной программе 2018 года, однако власти решили отложить участие в эксперименте.

В заключение Юрий Барзыкин заверил, что российское правительство не пойдет на меры, предложенные Олегом Кожемяко. Вице-президент союза туриндустрии призвал искать «более достойные» методы развития внутреннего туризма.