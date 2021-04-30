Европейский вещательный союз пояснил, почему Белоруссию отстранили от Евровидения

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Курран прокомментировал отстранение белорусской группы "Галасы 3Места" от участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Курран прокомментировал отстранение белорусской группы "Галасы 3Места" от участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Группа "Галасы 3Места" из Барановичей представила для участия в Евровидении песню "Я научу тебя". По мнению Ноэля Куррана, композиция имеет политический подтекст и призывает "не выражать несогласия", пишет The Guardian.

Он добавил, что беспокойство регулятора вызвала строчка "я научу тебя ходить по струночке", которая является отсылкой к политическим событиями в Белоруссии. Однако другие песни, представленные на замену композиции "Я научу тебя", были не менее политизированными. Именно поэтому Белоруссию пришлось отстранить от Евровидения, подытожил Курран.