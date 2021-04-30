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11:57   30 Апреля 2021
Общество

Европейский вещательный союз пояснил, почему Белоруссию отстранили от Евровидения

Европейский вещательный союз пояснил, почему Белоруссию отстранили от Евровидения

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Курран прокомментировал отстранение белорусской группы "Галасы 3Места" от участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Группа "Галасы 3Места" из Барановичей представила для участия в Евровидении песню "Я научу тебя". По мнению Ноэля Куррана, композиция имеет политический подтекст и призывает "не выражать несогласия", пишет The Guardian.

Он добавил, что беспокойство регулятора вызвала строчка "я научу тебя ходить по струночке", которая является отсылкой к политическим событиями в Белоруссии. Однако другие песни, представленные на замену композиции "Я научу тебя", были не менее политизированными. Именно поэтому Белоруссию пришлось отстранить от Евровидения, подытожил Курран.

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#евровидение #белоруссия #Курран

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