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11:46   30 Апреля 2021
Происшествия

Суд оставил Сафронова под арестом до 7 июля

Суд оставил Сафронова под арестом до 7 июля

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд вынес решение оставить Сафронова под арестом до 7 июля 2021 года. Силовики задержали бывшего журналиста в июле прошлого года. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

По данным ФСБ, советник главы Роскосмоса работал на чешские спецслужбы и передавал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Сам обвиняемый не признает вину, а его адвокаты утверждают, что причиной ареста стала журналистская деятельность.

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#суд #арест #сафронов

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