Суд оставил Сафронова под арестом до 7 июля

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Заседание проходило в закрытом режиме.

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд вынес решение оставить Сафронова под арестом до 7 июля 2021 года. Силовики задержали бывшего журналиста в июле прошлого года. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

По данным ФСБ, советник главы Роскосмоса работал на чешские спецслужбы и передавал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с другими странами. Сам обвиняемый не признает вину, а его адвокаты утверждают, что причиной ареста стала журналистская деятельность.