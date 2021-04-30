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11:41   30 Апреля 2021
Происшествия

Заседание по делу о лжесвидетельстве на процессе Ефремова началось в Пресненском суде

Заседание по делу о лжесвидетельстве на процессе Ефремова началось в Пресненском суде

Два заседания по делу о лжесвидетельстве с разницей в полчаса стартовали в Пресненском суде Москвы.

Александр Кобец и Леван Бадасян, которых обвиняют в даче заведомо ложных показаний на процессе по делу актера Михаила Ефремова, встретились в коридоре Пресненского суда. Первое заседание было назначено на 9:30, а второе — на 10:00 по Москве.

Оба гражданина утверждали, что якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье после смертельной аварии. Показания свидетелей вызвали сомнения у суда.

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