МИД РФ приветствовал соглашение о перемирии между Киргизией и Таджикистаном

Россия приветствует договоренности между Бишкеком и Душанбе о прекращении вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Россия приветствует договоренности между Бишкеком и Душанбе о прекращении вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Москва призывает Бишкек и Душанбе решать разногласия за столом переговоров. При этом Россия готова содействовать Киргизии и Таджикистану в решении любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.