Патрушев: США пытаются переложить ответственность за свои неудачи

Соединенные Штаты Америки пытаются переложить ответственность за свои неудачи на другие страны, отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Соединенные Штаты Америки пытаются переложить ответственность за свои неудачи на другие страны, отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Это доказывают заявления о том, что российская сторона якобы платила талибам за убийства американских военных, уточнил политик в беседе с журналистом издания "Аргументы и Факты".

По словам Патрушева, политика Белого дома основана на сплетнях. Сначала Вашингтон объявляет виновного, а после занимается фабрикацией фактов.

За время нахождения американцев в Афганистане ситуация в стране только ухудшилась, утверждает секретарь Совета безопасности. А сейчас, выводя войска с этой территории, они оставляют народ в очень сложном положении. Люди до сих пор страдают от террористических атак. За первые три месяца 2021 года количество жертв перевалило за три с половиной тысячи человек. Это означает, что поставленные задачи, главная из которых — уничтожение террористов, не выполнены, заключил политик.

Ранее в Белом доме сообщили, что Штаты начинают вывод войск из Афганистана. Процесс планируют завершить до 11 сентября.