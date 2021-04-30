Патрушев: США пытаются переложить ответственность за свои неудачи
Соединенные Штаты Америки пытаются переложить ответственность за свои неудачи на другие страны, отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Это доказывают заявления о том, что российская сторона якобы платила талибам за убийства американских военных, уточнил политик в беседе с журналистом издания "Аргументы и Факты".
По словам Патрушева, политика Белого дома основана на сплетнях. Сначала Вашингтон объявляет виновного, а после занимается фабрикацией фактов.
За время нахождения американцев в Афганистане ситуация в стране только ухудшилась, утверждает секретарь Совета безопасности. А сейчас, выводя войска с этой территории, они оставляют народ в очень сложном положении. Люди до сих пор страдают от террористических атак. За первые три месяца 2021 года количество жертв перевалило за три с половиной тысячи человек. Это означает, что поставленные задачи, главная из которых — уничтожение террористов, не выполнены, заключил политик.
Ранее в Белом доме сообщили, что Штаты начинают вывод войск из Афганистана. Процесс планируют завершить до 11 сентября.