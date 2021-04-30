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11:30   30 Апреля 2021
Политика

Патрушев: США пытаются переложить ответственность за свои неудачи

Патрушев: США пытаются переложить ответственность за свои неудачи

Соединенные Штаты Америки пытаются переложить ответственность за свои неудачи на другие страны, отметил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Это доказывают заявления о том, что российская сторона якобы платила талибам за убийства американских военных, уточнил политик в беседе с журналистом издания "Аргументы и Факты".

По словам Патрушева, политика Белого дома основана на сплетнях. Сначала Вашингтон объявляет виновного, а после занимается фабрикацией фактов.

За время нахождения американцев в Афганистане ситуация в стране только ухудшилась, утверждает секретарь Совета безопасности. А сейчас, выводя войска с этой территории, они оставляют народ в очень сложном положении. Люди до сих пор страдают от террористических атак. За первые три месяца 2021 года количество жертв перевалило за три с половиной тысячи человек. Это означает, что поставленные задачи, главная из которых — уничтожение террористов, не выполнены, заключил политик.

Ранее в Белом доме сообщили, что Штаты начинают вывод войск из Афганистана. Процесс планируют завершить до 11 сентября.

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#россия #сша #афганистан #патрушев #сб

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