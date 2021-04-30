Посольство США в России сократит штат сотрудников в четыре раза

Дипломатическое представительство США в России приняло решение сократить штат своих сотрудников сразу на 75%.

Дипломатическое представительство США в России приняло решение сократить штат своих сотрудников сразу на 75%.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте посольства США в РФ.

"Мы сожалеем, что действия Правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", — сообщили американские дипломаты.

Посольство США известило, что с 12 мая 2021 года прекращается обработка всех заявок на визы, не связанных с иммиграцией за океан, за исключением поездок по дипломатическим целям. При этом гражданам США — в случае истечения срока российской визы — рекомендуется покинуть территорию РФ до 15 июня.