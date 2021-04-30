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11:18   30 Апреля 2021
Происшествия

Грузовик с замороженным мясом попал в ДТП в Тульской области

Грузовик с замороженным мясом попал в ДТП в Тульской области

Авария случилась на въезде в село Гремячее под Тулой. Водитель фуры не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего грузовик опрокинулся.

Медики в оперативном порядке прибыли на место происшествия и диагностировали у водителя большегруза перелом руки и незначительные ссадины. Дальнобойщик отправлен на амбулаторное лечение, сообщили в ГИБДД.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что в момент случившегося в фуре находилось 17 тонн замороженных свиных туш. К месту аварии выехала спецтехника для устранения последствий. По факту ДТП проводится проверка.

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#дтп #гибдд #свинина

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