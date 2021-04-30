Посольство США в России перестанет выдавать визы

С 12 мая в России можно будет оформить только «дипломатическую поездку» в США.

Американское посольство в России с 12 мая прекратит выдачу недипломатических виз для поездок в Соединенные Штаты, а также сократит штат сотрудников на 75%. На официальном сайте дипмиссии сказано, что такие меры вызваны «уведомлением правительства РФ от 23 апреля о своем намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве».

«Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена. Посольство в Москве не будет предлагать обычные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов в обозримом будущем», — сообщают представители посольства.

Если гражданин, проживающий в России, хочет получить визу в США, ему необходимо направить запрос на электронную почту moscowacs@state.gov. В посольстве пообещали, что только после этого будут «работать над удовлетворением запроса».

Американцам, проживающим в России с «просроченной» визой, также посоветовали покинуть страну до 15 июня.

«Мы сожалеем, что действия российского правительства вынудили нас сократить нашу консульскую рабочую силу на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг. Спасибо», — сказано на сайте.

Справка ПС

23 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ «о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Документ предполагает, что консульства «недружественных стран» больше не могут брать на работу граждан РФ.

Отношения между США и Россией обострились после принятия Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Причиной послужила хакерская атака на сервера американской компании SolarWinds, в организации которой президент Джо Байден бездоказательно обвинил «российских хакеров».