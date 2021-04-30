Замглавы Минобороны РФ поучаствует в предварительном голосовании "Единой России"

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России".

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России".

Это является обязательным условием для выдвижения кандидатуры от партии на выборах. О заявке журналистам сообщили представители московского отделения "Единой России". В партии считают, что это важный шаг, поскольку свыше 90% россиян безоговорочно доверяют вооруженным силам.

"Важно, чтобы к партии "Единая Россия" в нашей стране относились так же, как к вооруженным силам. Вооруженным силам доверяют 90% граждан нашей Родины. И главное, чтобы все граждане любили нашу страну так, как это делаем мы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", — приводится в сообщении цитата Картаполова.

Участие в праймериз входит в список обязательных условий для выдвижения своей кандидатуры на выборы от "Единой России". Праймериз пройдут с 24 по 30 мая в онлайн-формате. Кандидаты начали подавать заявки с 15 марта. Итог голосования подведут 1 июня, после чего список кандидатов от партии определят на съезде.