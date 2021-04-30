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11:01   30 Апреля 2021
Армия

Стрельбы ракетного крейсера "Москва" показали на видео с уникального ракурса

Стрельбы ракетного крейсера "Москва" показали на видео с уникального ракурса

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" успешно поразил цель, имитирующую судно условного противника. Данное событие удалось снять на видео.

Известно, что в ходе учений экипаж крейсера "Москва" проводил не только боевые стрельбы, но и отрабатывал взаимодействие с другими кораблями ЧФ, а также с ПВО и вертолетами морской авиации.

Корреспондент "Звезды" Виктория Косогляденко, побывавшая на борту флагмана Черноморского флота, опубликовала снятое с уникального ракурса видео.

Отмечается, что на время проведения учебно-тренировочных мероприятий акватория, прилегающая к морскому полигону, была закрыта в целях безопасности.

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