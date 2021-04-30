Стрельбы ракетного крейсера "Москва" показали на видео с уникального ракурса

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" успешно поразил цель, имитирующую судно условного противника. Данное событие удалось снять на видео.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" успешно поразил цель, имитирующую судно условного противника. Данное событие удалось снять на видео.

Известно, что в ходе учений экипаж крейсера "Москва" проводил не только боевые стрельбы, но и отрабатывал взаимодействие с другими кораблями ЧФ, а также с ПВО и вертолетами морской авиации.

Корреспондент "Звезды" Виктория Косогляденко, побывавшая на борту флагмана Черноморского флота, опубликовала снятое с уникального ракурса видео.

Отмечается, что на время проведения учебно-тренировочных мероприятий акватория, прилегающая к морскому полигону, была закрыта в целях безопасности.