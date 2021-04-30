Труп выдающегося медика обнаружен в лесу в Волгоградской области

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 70-летнего волгоградского врача. Тело медика было найдено в лесу в Михайловском районе.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти 70-летнего волгоградского врача. Тело медика было найдено в лесу в Михайловском районе.

Врач был известной в регионе личностью. Работе в больнице он отдал 42 года. После окончания факультета по специальности "Лечебное дело" покойный прошел дополнительное обучение и стал пульмонологом.

Согласно неофициальной информации, тело было обгоревшим. Недалеко от трупа была обнаружена канистра из-под топлива. Накануне вечером он сел в машину и уехал в неизвестном направлении. На звонки медик не отвечал.