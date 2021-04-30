Чешский военный указал на голословность заявлений Праги о взрыве во Врбетице

Версия Праги о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице не имеет оснований. Об этом сказал бывший сотрудник министерства обороны европейской страны Андор Шандор.

Версия Праги о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице не имеет оснований. Об этом сказал бывший сотрудник министерства обороны европейской страны Андор Шандор.

Власти Чехии заявляют, что к инциденту якобы причастны сотрудники ГРУ. Шандор рассказал в интервью РИА Новости, что республика не предоставила убедительных доказательств своей версии.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что Москва якобы имеет отношение ко взрыву, который произошел в 2014 году. В связи с этим Прага выслала российских дипломатов. В Кремле назвали выпады Чехии необоснованными. Президент страны Милош Земан поддержал Россию и рассказал о другой версии произошедшего. За это его собираются обвинить в государственной измене.