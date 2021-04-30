Евровидение-2021 в Роттердаме пройдет в присутствии зрителей
Организаторы песенного конкурса подтвердили, что на Евровидение допустят зрителей, но их количество не должно превышать 3,5 тысячи человек.
Концертный зал "Ахой" в Роттердаме будет заполнен всего на 20%. Продажи билетов для широкой публики не будет. Попасть в концертный зал смогут лишь те, кто уже приобретал билеты ранее.
"Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", — сообщается на сайте международного песенного конкурса.
Заветный билет обеспечит допуск к финалу, полуфиналам и нескольким репетициям. Ношение маски является обязательным. Также зрителям нужно будет предоставить тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный максимум за 24 часа до посещения мероприятия.