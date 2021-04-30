Евровидение-2021 в Роттердаме пройдет в присутствии зрителей

Организаторы песенного конкурса подтвердили, что на Евровидение допустят зрителей, но их количество не должно превышать 3,5 тысячи человек.

Организаторы песенного конкурса подтвердили, что на Евровидение допустят зрителей, но их количество не должно превышать 3,5 тысячи человек.

Концертный зал "Ахой" в Роттердаме будет заполнен всего на 20%. Продажи билетов для широкой публики не будет. Попасть в концертный зал смогут лишь те, кто уже приобретал билеты ранее.

"Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", — сообщается на сайте международного песенного конкурса.

Заветный билет обеспечит допуск к финалу, полуфиналам и нескольким репетициям. Ношение маски является обязательным. Также зрителям нужно будет предоставить тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный максимум за 24 часа до посещения мероприятия.