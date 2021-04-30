Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:39   30 Апреля 2021
Политика

Телеведущая Скабеева двумя словами охарактеризовала марш нацистов в Киеве

Телеведущая Скабеева двумя словами охарактеризовала марш нацистов в Киеве

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала "Марш вышиванок", который прошел в Киеве 28 апреля. Об этом она написала в Telegram-канале.

Речь идет о мероприятии, приуроченном к 78-летию создания дивизии СС "Галичина". По словам Скабеевой, событие вызвало возмущение в израильском и немецком посольствах. Сама журналистка охарактеризовала марш двумя словами: "нацистский шабаш".

"Но для представителей правящей украинской элиты сами нацики — бравые патриоты, а публичное зигование — всего лишь римское приветствие", — отметила Скабеева.

Марш в честь образования фашистско-украинской дивизии "Галичина" проводился в Киеве впервые. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, простые граждане несколько раз пытались пристыдить националистов. Один пожилой мужчина назвал их нелюдями, а мероприятие — позором.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#киев #галичина #скабеева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров