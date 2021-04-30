Давайте после майских. Регионы, в которых продлят и сократят выходные

Жители ряда регионов будут отдыхать до середины мая. Дополнительные выходные введены из-за религиозных праздников.

Указом президента Владимира Путина майские праздники в России продлятся рекордные 10 дней — с 1 по 10 мая включительно. Однако часть регионов (в соответствии со своим законодательством) продлили выходные. Есть и те, кто сократил.

Отдых на полмесяца

Продление выходных в нескольких регионах связано с религиозными праздниками.

Так, на 11 мая выпадает Радоница - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших, когда принято посещать кладбища. Этот день объявлен нерабочим в Саратовской, Пензенской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в республике Адыгея.

Адыгейцы будут отдыхать еще и 13 мая, когда мусульмане празднуют Ураза-байрам в честь окончания священного месяца Рамадана.

13 мая объявлено выходным также в Башкирии, Татарстане.

«В республике Татарстан 13 мая – выходной день. Указ об этом действует с 1992 года», – сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Власти Крыма по случаю завершения Рамадана объявили нерабочим 14 мая. А в Дагестане решено отдыхать оба дня: 13 и 14. Дольше всех отдыхать будут в Чеченской республике: Ураза-байрам подарил жителям сразу три выходных — 12, 13 и 14 мая.

Делу - время

А вот власти Калининградской области дни с 4 по 7 мая сделали рабочими: все бюджетники, включая сотрудников органов власти, будут на служебных местах.

«Чтобы не создавать проблем работающим родителям, как это было в прошлом году, когда были закрыты соцучреждения, мы приняли решение, что системы образования, социальных служб, медицины должны работать», – объяснили в правительстве Калининграда.

Родителям, которые все-таки решат устроить затяжные каникулы для детей, необходимо будет написать заявление в школу с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Но тогда ребенок сможет вернуться к занятиям только при наличии справки о состоянии здоровья.

В Калуге на длинные выходные уйдут сотрудники всех госучреждений, кроме поликлиник. По приказу заместителя министра здравоохранения региона Ильи Совакова, медики станут единственными из бюджетников, кто продолжит трудиться в майские праздники в обычном режиме.

В Твери, Рязани и Самаре школам и детсадам поручено создать дежурные группы, чтобы работающие родители не переживали о том, с кем оставить детей с 4 по 7 мая.