В Киргизии заявили об урегулировании обстановки на границе с Таджикистаном

Глава киргизского государства Садыр Жапаров заявил, что ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана удалось стабилизировать.

Глава киргизского государства Садыр Жапаров заявил, что ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана удалось стабилизировать.

Согласно информации в пресс-службе Жапарова, обстановка в Баткенской области, где накануне произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась и находится под контролем президента страны.

Известно, что на госгранице принимаются все необходимые меры по недопущению эскалации конфликта.

В сообщении пресс-службы также подчеркивается, что очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована во время переговоров, и нет причин для отправки добровольцев в приграничный район.