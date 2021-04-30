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10:26   30 Апреля 2021
Политика

В Киргизии заявили об урегулировании обстановки на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили об урегулировании обстановки на границе с Таджикистаном

Глава киргизского государства Садыр Жапаров заявил, что ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана удалось стабилизировать.

Согласно информации в пресс-службе Жапарова, обстановка в Баткенской области, где накануне произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась и находится под контролем президента страны.

Известно, что на госгранице принимаются все необходимые меры по недопущению эскалации конфликта.

В сообщении пресс-службы также подчеркивается, что очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована во время переговоров, и нет причин для отправки добровольцев в приграничный район.

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#киргизия #таджикистан #жапаров

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