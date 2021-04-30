Биолог сравнил четыре известных штамма SARS-CoV-2

Человечеству известны четыре основные мутации коронавируса, которые имеют свои отличительные черты. Подробно об этом рассказала биолог Анча Баранова.

Человечеству известны четыре основные мутации коронавируса, которые имеют свои отличительные черты. Подробно об этом рассказала биолог Анча Баранова.

Вариант SARS-CoV-2 из Великобритании оказался не так страшен, при этом он распространяется действительно быстрее. Южноафриканский вариант грозит высоким риском повторного заражения. Разновидность коронавируса из Бразилии полностью не изучена, но уже "выглядит страшненько", рассказала биолог в интервью "Ленте.ру".

Индийский штамм возбудителя COVID-19 известен как "двойной мутант". На самом деле он включает в себя пять-шесть изменений. Этот вид коронавируса более заразен, чем его стандартные "собратья", объяснила Баранова.

Биолог напомнила о последствиях перенесенной инфекции. Например, мужчины больше страдают из-за время острой фазы заболевания, а женщины — от коронавирусного "хвоста", который долгое время дает о себе знать, говорится на сайте 360tv.ru.