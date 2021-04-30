Адвокат советника главы "Роскосмоса" Павлов задержан в Москве

Сотрудники ФСБ задержали руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", адвоката Ивана Павлова. В его квартире прошли обыски.

Сотрудники ФСБ задержали руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", адвоката Ивана Павлова. В его квартире прошли обыски.

По некоторым данным, задержание Павлова проходило в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Ему вменяют статью 310 УК РФ.

Силовики также пришли с обысками в квартиру IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге. Других официальных подробностей по этой теме пока нет.

Павлов защищал интересы в суде бывшего топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карины Цуркан, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также ученого Виктора Кудрявцева. В основном адвокат специализируется на защите обвиняемых в преступлениях против госбезопасности, в том числе, о госизмене и шпионаже.