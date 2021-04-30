Полицейские провели обыски в Красноярском научном центре СО РАН

Оперативники побывали в Красноярском научном центре СО РАН в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Оперативники побывали в Красноярском научном центре СО РАН в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудники силовых ведомств во время спецоперации блокировали три этажа здания, где расположены юридические службы, бухгалтерия и дирекция, сообщает ТАСС.

По неофициальным данным, оперативные мероприятия были инициированы из-за подписания актов о приеме оборудования для обработки сельхозкультур, поставок которого якобы так и не организовали. Научный центр, по мнению следователей, заплатил за "работу" 6 млн рублей.

Местные СМИ пишут, что в расследовании участвуют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В главном управлении МВД комментариев по поводу обысков еще не давали.