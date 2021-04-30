Депутат бундестага рассказал, кто ответит за отказ от "Северного потока — 2"

Немецкий депутат Вальдемар Гердт прокомментировал инициативу Европарламента об остановке строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом он рассказал журналистам.

Немецкий депутат Вальдемар Гердт прокомментировал инициативу Европарламента об остановке строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом он рассказал журналистам.

Группа представителей ЕП ранее выпустила проект резолюции. Авторы документа призвали отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и прекратить работы над газовой магистралью.

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — сказал депутат бундестага.

Гердт отметил, что за возможный отказ от строительства отвечать придется Германии. В этом случае Берлину нужно будет выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций, сообщает сайт 360tv.ru.