В Совфеде объяснили мотивы Госдепа США спасти «Радио Свобода» от статуса иноагента в РФ

Компромисс в ситуации финансируемым США «Радио Свобода» найти непросто, заявил сенатор Андрей Климов.

Госдепартамент США озабочен судьбой «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» в России, которые включены Минюстом РФ в список иностранных агентов. Вашингтон примет ответные меры, если Москва не пересмотрит действия, направленные на прекращение работы радиостанций, финансируемых из американского госбюджета.

