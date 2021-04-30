В Совфеде объяснили мотивы Госдепа США спасти «Радио Свобода» от статуса иноагента в РФ

Компромисс в ситуации финансируемым США «Радио Свобода» найти непросто, заявил сенатор Андрей Климов.

Госдепартамент США озабочен судьбой «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» в России, которые включены Минюстом РФ в список иностранных агентов. Вашингтон примет ответные меры, если Москва не пересмотрит действия, направленные на прекращение работы радиостанций, финансируемых из американского госбюджета.

«Если власти РФ продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "Радио Свобода", мы ответим», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

.@StateDeptSpox: @SecBlinken and other officials have called on the Russian government to reconsider its actions against @RFERL and we have been gratified to hear statements from some of our international partners joining that call. pic.twitter.com/2lFHO5LZX1 — Department of State (@StateDept) April 29, 2021

«Радио Свобода» было включено в список СМИ-иноагентов в декабре 2017 года. Помимо него в реестр попали «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Север. Реалии», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и «Фактограф».

Решение было принято в рамках ответа Соединенным Штатам на признание телеканала Russia Today иностранным агентом в ноябре 2017 года: американские власти решили, что RT действует в интересах российского правительства и обязали канал отчитываться о доходах и маркировать контент, упоминая статус иноагента в США.

При этом представители руководства Штатов заверили, что американский закон об иностранных агентах «значительно отличается» от российского и «никак не ограничивает свободу информации».

Напомним: в 2020 году статус иноагента получило именно российское юридическое лицо, учрежденное одноименным американским «Радио Свобода» согласно действующему законодательству. Нарушение закона о СМИ-иноагенте предполагает серьезный штраф: 500 тысяч рублей для юрлиц, 50 тысяч — для физлиц. При этом вещание «Радио Свобода» в России не запрещено, но СМИ обязано указывать свой статус иноагента в публикациях.

Симптоматично, что у американцев вызывает недоумение и желание пугать Россию ответными мерами попытка российского руководства регламентировать на суверенной территории работу иностранного СМИ, противоречащую при этом уставу ООН, отмечает сенатор Совета Федерации РФ Андрей Климов.

«Логика примерно такая: мы хотим вмешиваться в ваши дела и будем вмешиваться, будете нам мешать — получите дополнительные санкции. У России другая логика: на нашей суверенной территории мы не позволяем никому экспериментировать с народом, тем более эксперименты эти носят явно деструктивный характер», — поделился Климов мнением с «Политикой Сегодня».

Компромисс в этой ситуации найти непросто, отметил сенатор. С одной стороны, есть абстрактное право на распространение информации. С другой стороны, речь идет не про объективные новости, — например, о жизни в США, а про призывы к «антиобщественным проявлениям на территории России», говорит Климов. С помощью «Радио Свобода» Штаты пытаются моделировать политические ситуации внутри России в интересах Вашингтона, уверен политик.

Ранее стало известно, что американское посольство в РФ с 12 мая прекратит выдачу недипломатических виз для поездок в Соединенные Штаты, а также сократит численность сотрудников дипмиссии на 75%.