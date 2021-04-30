Экс-председатель новосибирского Заксобрания скончался на 74-м году жизни

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о смерти бывшего депутата Алексея Беспаликова.

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о смерти бывшего депутата Алексея Беспаликова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Новосибирского областного Совета депутатов (в настоящее время — Заксобрания) Алексея Беспаликова. Чиновник ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Беспаликов в течение четырех лет представлял Новосибирскую область в Совете Федерации. За свою карьеру он был удостоен нескольких государственных наград, в числе которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Сергия Радонежского III степени, Дружбы Народной Республики Кампучия, Святого князя А.Невского I степени, медаль 3-ды Героя Советского Союза Покрышкина.