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9:36   30 Апреля 2021
Общество

Экс-председатель новосибирского Заксобрания скончался на 74-м году жизни

Экс-председатель новосибирского Заксобрания скончался на 74-м году жизни

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о смерти бывшего депутата Алексея Беспаликова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Новосибирского областного Совета депутатов (в настоящее время — Заксобрания) Алексея Беспаликова. Чиновник ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Беспаликов в течение четырех лет представлял Новосибирскую область в Совете Федерации. За свою карьеру он был удостоен нескольких государственных наград, в числе которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Сергия Радонежского III степени, Дружбы Народной Республики Кампучия, Святого князя А.Невского I степени, медаль 3-ды Героя Советского Союза Покрышкина.

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