Совладелец Совкомбанка назвал три запрета при оформлении ипотеки

Совладелец Совкомбанка и первый зампред кредитной организации Сергей Хотимский назвал три запрета при выдаче ипотеки.

Совладелец Совкомбанка и первый зампред кредитной организации Сергей Хотимский назвал три запрета при выдаче ипотеки.

Хотимский в интервью РБК сказал, что Совкомбанк выступает против инициативы расширения предложений ипотеки с переменными ставками. Он утверждает, что такой продукт не должен предлагаться ни в коем случае.

"Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами", — заявил Хотимский.

По словам собеседника издания, кредиты с переменными ставками и растущими платежами сыграли огромную негативную роль в усугублении кризиса в США в 2008 году.

"Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков", — добавил совладелец Совкомбанка.

В марте Банк России сообщал, что участники рынка планируют активнее делать предложения клиентам-физлицам о кредитах с плавающей ставкой. Сейчас выдача такой ипотеки не ограничена, но большинство кредитов оформляется с фиксированной ставкой.