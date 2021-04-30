Украинский политолог Бессмертный считает провальной идею Зеленского о переговорах с Путиным

Украинский политолог Роман Бессмертный прокомментировал идею президента страны Владимира Зеленского провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Украинский политолог Роман Бессмертный прокомментировал идею президента страны Владимира Зеленского провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Украинский лидер затеял провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский утверждает, что хочет обсудить Донбасс. Но в России президента Незалежной направили к руководителям Донецкой и Луганской народных республик, чтобы переговоры велись напрямую. Главы ДНР и ЛНР сообщили о готовности к переговорам, но уже сам Зеленский отказался, предложив Путину обсудить вопрос в Ватикане.

Бессмертный утверждает, что вся идея Зеленского о переговорах с Путиным провалится. Политолог добавил, что сейчас нет необходимости в этой встрече, сообщают "Дни.ру".

Эксперт сказал, что сама идея президента Украины о переговорах наносит удар по "нормандскому формату" и показывает недоверие к коллегам.