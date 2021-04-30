Депутат ГД рассказал о последствиях отказа от "Северного потока—2" для ЕС

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал принятие европейской резолюции, в которой призывается остановить строительство российского проекта "Северный поток — 2".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал принятие европейской резолюции, в которой призывается остановить строительство российского проекта "Северный поток — 2".

Депутат отметил, что прежде всего от решений европейских политиков пострадают обычные жители Европы. По его словам, избиратели в ЕС недоумевают от происходящего. Граждане европейских стран не понимают, почему они должны оплачивать из своего кармана игры политиков. Об этом информирует RT.

Европарламент голосованием принял резолюцию, в тексте которой призывается уйти от зависимости от российских энергоресурсов, а в частности остановить реализацию проекта "Северный поток — 2". Резолюция ЕП носит декларативный характер.