Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:46   30 Апреля 2021
Политика

Военный эксперт рассказал о просчете Вашингтона в борьбе с Москвой

Военный эксперт рассказал о просчете Вашингтона в борьбе с Москвой

Американцы сделали акцент на развитии авианосных ударных групп, а Россия разрабатывала гиперзвуковое оружие, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Калифорнии сказал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Именно это стало основным просчетом ведомства, уточнил капитан первого ранга запаса.

За пару лет Москва значительно опередила Вашингтон, поэтому Министерство обороны Соединенных Штатов вкладывает каждый доллар в развитие технологий, объяснил Дандыкин в разговоре с собеседником ФАН.

Ранее американский адмирал Чарльз Ричард подчеркивал, что РФ опережает его страну в области стратегических вооружений. Он добавил, что США не способны сдержать Россию баллистическими ракетами прошлого века, поскольку Москва модернизировала арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пентагон #оружие #дандыкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров