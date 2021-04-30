Военный эксперт рассказал о просчете Вашингтона в борьбе с Москвой

Американцы сделали акцент на развитии авианосных ударных групп, а Россия разрабатывала гиперзвуковое оружие, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Американцы сделали акцент на развитии авианосных ударных групп, а Россия разрабатывала гиперзвуковое оружие, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Калифорнии сказал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Именно это стало основным просчетом ведомства, уточнил капитан первого ранга запаса.

За пару лет Москва значительно опередила Вашингтон, поэтому Министерство обороны Соединенных Штатов вкладывает каждый доллар в развитие технологий, объяснил Дандыкин в разговоре с собеседником ФАН.

Ранее американский адмирал Чарльз Ричард подчеркивал, что РФ опережает его страну в области стратегических вооружений. Он добавил, что США не способны сдержать Россию баллистическими ракетами прошлого века, поскольку Москва модернизировала арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования.