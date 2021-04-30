NI составил список пяти самых популярных винтовок в мире
Большинство армий мира используют пять "семейств" различных винтовок. Список самых популярных винтовок составили специалисты журнала National Interest (NI).
"Семейство" винтовок M16 / M4 / AR-10 заняло первое место в списке, так как оригинальная модель оружия является одной из самых популярных в мире. Пик применения американской винтовки пришелся на войну во Вьетнаме. Сейчас все больше стран хотят иметь ее на вооружении.
Российская серия АК "100", к которым относятся автоматы АК-74М и АК-103, заняла второе место. Благодаря своей точности и несильной отдаче оружие выбирают многие страны мира для своих армий. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Винтовки "семейства" SCAR набрали популярность в странах НАТО, в частности в армиях Бельгии и Португалии, а в Литве используют модель с большим калибром, за что им было присвоено третье место рейтинга.
Специалисты National Interest расположили на четвертом месте винтовки G3 со свободным и роликовыми затворами, которые применяются в армиях стран Балтии и Германии. Ее минусами называют плохое сочетание с современной оптикой и неудобство при ношении с бронежилетом из-за слишком большой длины. Завершает список швейцарская серия SG 550, представляющая собой интересную смесь винтовки "по-западному" и российского АК, признают авторы журнала.