NI составил список пяти самых популярных винтовок в мире

Большинство армий мира используют пять "семейств" различных винтовок. Список самых популярных винтовок составили специалисты журнала National Interest (NI).

Большинство армий мира используют пять "семейств" различных винтовок. Список самых популярных винтовок составили специалисты журнала National Interest (NI).

"Семейство" винтовок M16 / M4 / AR-10 заняло первое место в списке, так как оригинальная модель оружия является одной из самых популярных в мире. Пик применения американской винтовки пришелся на войну во Вьетнаме. Сейчас все больше стран хотят иметь ее на вооружении.

Российская серия АК "100", к которым относятся автоматы АК-74М и АК-103, заняла второе место. Благодаря своей точности и несильной отдаче оружие выбирают многие страны мира для своих армий. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Винтовки "семейства" SCAR набрали популярность в странах НАТО, в частности в армиях Бельгии и Португалии, а в Литве используют модель с большим калибром, за что им было присвоено третье место рейтинга.

Специалисты National Interest расположили на четвертом месте винтовки G3 со свободным и роликовыми затворами, которые применяются в армиях стран Балтии и Германии. Ее минусами называют плохое сочетание с современной оптикой и неудобство при ношении с бронежилетом из-за слишком большой длины. Завершает список швейцарская серия SG 550, представляющая собой интересную смесь винтовки "по-западному" и российского АК, признают авторы журнала.