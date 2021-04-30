Исследование выявило процент несогласных с идеей отмены выходного 1 мая

Большинство россиян считают, что выходной день 1 мая отменять не нужно, пятая часть жителей страны поддержали отказ от него.

Большинство россиян считают, что выходной день 1 мая отменять не нужно, пятая часть жителей страны поддержали отказ от него.

Против отмены выходного 1 мая высказались 63% опрошенных. Об отказе от выходного высказались 21% респондентов. День весны и труда не отмечается в 87% российских компаний. Среди отмечающих 5,5% проводят субботники, 2,1% собираются на природе, а 2% принимают участие в местном митинге трудящихся. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Чаще всего в России праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. В Тюменской и Московской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге празднование 1 мая проходит реже всего. Большинство жителей, поддерживающих отмену праздника, проживают во Владимирской области, Башкортостане, Удмуртии и Челябинской области.