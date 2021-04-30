Handelsblatt предсказал шаги Берлина при конфликте РФ и НАТО

Германия при конфликте НАТО с Россией не станет сразу вступать в конфликт, даже если Москва вторгнется в Прибалтику.

Германия при конфликте НАТО с Россией не станет сразу вступать в конфликт, даже если Москва вторгнется в Прибалтику.

Такое заявление сделал публицист Вольфганг Мюнхау в своей статье для газеты Handelsblatt. Он убежден, что совершенно точно пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности вступит в действие не сразу.

Другим аргументом эксперта стали слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ранее политик заявлял, что Берлин "должен" Москве трубопровод "Северный поток — 2" за грехи времен Второй мировой войны.

Однако Мюнхау полагает, что главной точкой напряжения может оказаться "Сувалкский коридор" между Польшей и Литвой. Вероятно, там и мог бы начаться вооруженный конфликт, так как участок соединил бы Белоруссию с Калининградской областью.