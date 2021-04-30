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7:32   30 Апреля 2021
Общество

Главред "Дождя" назвал увольнение Лобкова единственным возможным решением

Главред "Дождя" назвал увольнение Лобкова единственным возможным решением

Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова увольняют после оскорбления коллег. Об этом рассказал главный редактор СМИ Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

Лобков ранее был отстранен от эфира за неоднократные оскорбления коллег. После этого журналист заявил, что его специально пытаются выжить с телеканала, добиваясь увольнения по собственному желанию. По словам Дзядко, несправедливые обвинения и публикация частных переписок недопустимы.

Оскорбления и обвинения дались команде "Дождя" болезненно, и комментировать их она не будет. Главред телеканала добавил, что знает о наличии аудитории у Лобкова, но не считает возможным не увольнять его.

"В данной ситуации — это единственно возможное решение", — подытожил Дзядко.

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева сейчас ведет переговоры с Лобковым по поводу условий расторжения его трудового договора с телеканалом.

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#дождь #павел лобков #тихон дзядко

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