Главред "Дождя" назвал увольнение Лобкова единственным возможным решением

Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова увольняют после оскорбления коллег. Об этом рассказал главный редактор СМИ Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

Журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова увольняют после оскорбления коллег. Об этом рассказал главный редактор СМИ Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.

Лобков ранее был отстранен от эфира за неоднократные оскорбления коллег. После этого журналист заявил, что его специально пытаются выжить с телеканала, добиваясь увольнения по собственному желанию. По словам Дзядко, несправедливые обвинения и публикация частных переписок недопустимы.

Оскорбления и обвинения дались команде "Дождя" болезненно, и комментировать их она не будет. Главред телеканала добавил, что знает о наличии аудитории у Лобкова, но не считает возможным не увольнять его.

"В данной ситуации — это единственно возможное решение", — подытожил Дзядко.

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева сейчас ведет переговоры с Лобковым по поводу условий расторжения его трудового договора с телеканалом.